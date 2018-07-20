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Generalleri terfi heyecanı sardı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi heyecanı yaşanıyor. Temmuz ayı sonunda toplanması beklenen Yüksek Askeri Şura'da, orgeneralliğe terfi bekleyen isimler arasında Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı komutanı İsmail Metin Temel ile Metin Gürak ve Mehmet Daysal dikkat çekiyor
20 Temmuz 2018 09:20
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Generalleri terfi heyecanı sardı

Yeni hükümet sisteminin ilk Yüksek Askeri Şüra'sının (YAŞ) temmuz sonunda toplanması bekleniyor. Şüra, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe Külliyesi'nde yapılacak. Şüra'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde general, amiral ve albayların terfi, temdit, atama ve emeklilik durumları netleşecek. Kuvvetler ve Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreterliği, listeler üzerindeki çalışmalarını neredeyse tamamlamış durumda.

KOMUTA ERKEN ŞEKİLLENDİ

Orgeneral Hulusi Akar'ın kabinede Milli Savunma Bakanlığı görevine getirilmesiyle birlikte TSK'da 1 ve 2 numara isimlere atamalar erken yapıldı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanlığı'na atandı. Güler'in yaş haddinin dolacağı 2021 yılına kadar 3 yıl süresince Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütmesi bekleniyor. Geçen yıl rütbesinde bir yıl uzatma alan ve bu yıl emeklilik bekleyen Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ise Güler'den boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. 63 yaşındaki Dündar'ın 2 yıl daha görev yaparak buradan emekli olması bekleniyor. Rütbesinde 4 yıl görev süresini doldurarak bu yıl değerlendirmeye giren Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ise görev süresi uzatılmadığı takdirde emekliye sevkedilecek.

TEMEL VE GÜRAK İLK SIRADA

Kara Kuvvetleri'nde 5 korgeneral, orgeneralliğe terfi bekliyor. Ümit Dündar'dan boşalan Genelkurmay İkinci Başkanlığı'na korgeneral rütbesiyle atanan Metin Gürak'ın bu yıl orgeneralliğe terfisine kesin gözüyle bakılıyor. Terfi bekleyen bir diğer isim ise 2. Ordu Komutanlığı görevini 2 yıldır 'korgeneral' rütbesiyle yerine getiren İsmail Metin Temel. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatlarına komuta eden ve sınır ötesi operasyonlardaki başarısıyla ABD'nin Ortadoğu planlarına büyük darbe vuran Temel, orgenerallik için en güçlü adaylardan biri. Kandil'e uzanması beklenen Irak kuzeyindeki harekatı da yöneten Temel'in orgeneralliğe terfisi sonrasında da 2. Ordu'daki görevine devam ettirileceği konuşuluyor.

KORG. DAYSAL DA BEKLİYOR

Kara'da orgeneralliğe terfi bekleyenler arasında öne çıkan bir diğer isim de NATO'ya bağlı Yüksek Hazırlık Kolordusu olarak görev yapan 3. Kolordu'nun Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal. Korgeneral Daysal, Kıbrıs ve Afganistan'da, NATO komutanlıkları ve istihbarat başkanlıklarında uzun yıllar tecrübesi olan bir isim. 5 yıldır korgeneral rütbesinde bulunan Daysal'ın orgeneralliğe terfi ettirilerek ordu komutanı olması bekleniyor. Kara Kuvvetleri'nde terfi veya emeklilik bekleyen diğer korgeneraller ise Şeref Öngay ve Uğur Tarçın.

Donanma 'oramiral'e dönüyor

Deniz Kuvvetleri'nde 1 koramiral oramiralliğe, 4 tümamiral oramiralliğe, 4 tuğamiral ise tümamiralliğe terfi bekliyor. Terfi listesinde, bir yıldır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevini koramiral rütbesiyle yürüten Adnan Özbal ilk sırada. 30 Ağustos itibariyle rütbesinde 3 yılı geride bırakacak olan Özbal'ın bu yıl oramiralliğe terfi ettirilerek Deniz Kuvvetleri komutasının tekrar oramiral rütbesine yükseltilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Donanma'da kor'a terfi bekleyen tüm'ler; Ahmet İskender Yıldırım, Aydın Şirin, Hasan Nihat Doğan ve Ahmet Çakır. Tüm'e terfi bekleyen tuğ'lar ise; Mithat Kemal Algül, Yalçın Payal, İbrahim Özdem Koçer ve Aydın Eken. Bu isimler terfi ya da temdit görmezse emekli olacak. Rütbesinde 2 yıllık süreyi tamamlayan isimler arasından terfi olması halinde ise iki isim öne çıkıyor. Bunlardan biri, oramirallik rütbesindeki Donanma Komutanlığı görevini koramirallik rütbesiyle yürüten Ercüment Tatlıoğlu. Tatlıoğlu'nun or'a terfisi halinde Donanma'nın komutası yeniden 'or' olacak. 2 yıllık diğer isim ise 'FETÖMETRE' yazılımıyla Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ ile mücadeleyi tüm kuvvetler arasında en başarılı mücadeleye dönüştürmesiyle öne çıkan Tümamiral Cihat Yaycı.

Hava'da kadro aynı

Hava Kuvvetleri'nde bu yıl komuta değişimi beklenmiyor. Terfi listesinde toplam 8 general bulunuyor. Hava'da bu yıl orgeneralliğe terfi yolu kapalı. Terfi listesindeki korgeneraller Nihat Kökmen, Ziya Cemal Kadıoğlu, Yılmaz Özkaya rütbe bekleme süreleri uzatılmazsa emekli edilecek. Bu isimlerden Kadıoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Başbakan Yıldırım'dan yazılı talimat istemesiyle gündeme gelmişti. Hava'da korgeneralliğe terfi bekleyen tek tümgeneral Ali Çetinkaya. Tüm'e terfi bekleyen tuğ'lar ise Ahmet Biçer, İmdat Bahri Biber, Ersin Eser ve Rafet Dalkıran. Tuğgeneral Ahmet Biçer'in adı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu askeri törenle karşılaması ve bu nedenle uyarı cezası almasıyla gündeme gelmişti. Tuğgeneral Ersin Eser ise, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Dairesinde daire başkanlığı yapan bir isim. Tuğgeneral Rafet Dalkıran ise FETÖ tarafından mağdur edilmiş bir general.

Kıymet Sezer

Yeni Şafak
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