İki gazete, polis müdürünün sözlerini manşete taşıdı

Kayseri Polis Okulu Müdürü Metin Tanrıver, dün POMEM eğitimlerini tamamlayan öğrencilere yönelik konuşmasında şunları söylemişti.

"Hiçbir kimse ya da örgüte, hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, hiçbir şıha ya da şeyhe bağlı olmayacaksınız. Sizlerin bağlı olacağı tek yer vardır, o da Devlettir."

İşte bu sözler bugün Aydınlık ve Sözcü Gazetelerine manşet oldu.

İŞTE İKİ GAZETENİN MANŞETİ