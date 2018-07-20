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İki gazete, polis müdürünün sözlerini manşete taşıdı
Kayseri Polis Okulu Müdürünün sözleri Aydınlık ve Sözcü Gazetesine manşet oldu
Kayseri Polis Okulu Müdürü Metin Tanrıver, dün POMEM eğitimlerini tamamlayan öğrencilere yönelik konuşmasında şunları söylemişti.
"Hiçbir kimse ya da örgüte, hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, hiçbir şıha ya da şeyhe bağlı olmayacaksınız. Sizlerin bağlı olacağı tek yer vardır, o da Devlettir."
İşte bu sözler bugün Aydınlık ve Sözcü Gazetelerine manşet oldu.
İŞTE İKİ GAZETENİN MANŞETİ
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