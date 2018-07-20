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TSK'dan hava harekatı
Irak kuzeyi Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerine 19 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir
Türk Silahlı Kuvvetlerince, (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK tarafından silahlı mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan Zap ve Hakurk bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.
Savaş uçakları, bölgede teröristlerce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefleri tam isabetle vurdu.
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