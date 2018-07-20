1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TSK'dan hava harekatı

Irak kuzeyi Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerine 19 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir
20 Temmuz 2018 08:40
Yazdır
TSK'dan hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK tarafından silahlı mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan Zap ve Hakurk bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.

Savaş uçakları, bölgede teröristlerce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefleri tam isabetle vurdu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 486 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Turkcell'den Hazine ve Maliye Bakanlığı'na transfer
20 Temmuz 2018 10:02		 44 bin Suriyeli Türkiye'ye döndü
20 Temmuz 2018 09:35
Meclis'in güvenliği MHP'ye emanet
20 Temmuz 2018 09:11		 İki gazete, polis müdürünün sözlerini manşete taşıdı
20 Temmuz 2018 09:05
'Başbakanlık' CV'ye girdi
20 Temmuz 2018 09:02		 Bedelli askerlikte 28 gün askerlik kaldırılacak mı?
20 Temmuz 2018 08:52
Halep'in kontrolünün Türkiye'ye verileceği iddiası
20 Temmuz 2018 08:45		 Komisyonlarda, Cumhur ittifakı evam etti
20 Temmuz 2018 08:35
Demirtaş 'vatan haini' ifadesine katlanacak
20 Temmuz 2018 08:30		 Dijital dönüşüm ofisleri geliyor
20 Temmuz 2018 07:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Devlette kariyer kapıları sonuna kadar açıldı
Polislere uyarı: Hiçbir cemaate bağlı olmayacaksınız
Bedelli askerlikte 28 gün askerlik kaldırılacak mı?
İki gazete, polis müdürünün sözlerini manşete taşıdı
Bedelli askerlikte öğrencilere 'yaz tatili' uygulaması
Danıştay'dan, sözlü sınav soruları tutanağa yazılmalı kararı
Sendika ve gazete aboneliği, derneğe bağışa dair OHAL Komisyonu kararı
Evine gelen ihtarname eşine tebliğ edilince, eşi boşanma davası açtı
Milli Eğitim Bakanımız yeni ama anlayış eski!
Turkcell'den Hazine ve Maliye Bakanlığı'na transfer
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
keçi 5
AK PARTİ 2
transfer borsası 1
romelu lukaku 2
itirafçı 3
yanlış okumalar 2
ulaşgkc 4
24 haziran'dan sonra 30 milyar dolar pompalayacağız 1
kütahya 2
stajyer 2
SON İLANLAR
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırıkkale belediyesi eleman talebi 3 İşçi Alacak
Akçaşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Ulucak Kazı Başkanlığı 15 İşçi Alacak
İstanbul kasdaş kadıköy eleman Alım İlanı
Gümüşhane Şehircilik ve sosyal hiz. 2 Personel Alacak
Aydın İncirbel 1 İşçi Alacak
Antalya Akseki Belseki İnş 1 İşçi Alacak
Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam