Meclis'in güvenliği MHP'ye emanet

Edinilen bilgilere göre, Yıldırım'ın TBMM Başkanlık Divanı'nın Meclis Genel Kurulu'nda oluşturulmasının ardından yaptığı ilk toplantı, tanışma eksenli ve bol esprili geçti. Görüşmede TBMM idare amirliklerinin görev dağılımının nasıl olacağı da kaba taslak netleştirildi. TBMM Genel Sekreterliği, bu doğrultunda bir yönerge hazırlayarak TBMM idare amirlerine tebliğ etti. Buna göre, TBMM'nin güvenliğinde MHP sorumlu olacak. Meclis'in "Güvenlik Koordinasyon Kurulu" MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal'a bağlı olacak. TBMM'ye giriş kartları, araç kartları, yasaklı listesinin oluşturulması ve bu isimlerin Meclis'e alınmaması, TBMM Güvenlik Başkanlığı'nın alacağı tüm tedbirlerin uygulanmasının gözetilmesi gibi kritik işlemler Haberal'ın uhdesinde olacak.

Ak Partili TBMM İdare Amiri Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, milletvekillerine yazı ve duyuruları içeren "Parlamenter Hizmetler"; Ak Partili TBMM İdare Amiri Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, "Basınla İlişkiler Kurulu"; Ak Partili TBMM İdare Amiri Hasan Turan, makam araçları ve şoförlerin görevlendirmelerini içeren "Ulaştırma Hizmetleri" ile restoran ve misafirhaneleri kapsayan, "Sosyal İşler"den sorumlu olacak. CHP'li TBMM İdare Amiri Tokat Milletvekili Kadim Durmaz milletvekillerine ait "Sağlık İşleri", HDP'li TBMM İdare Amiri Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ise milletvekillerinin cenazelerini kapsayan, "Tören Hizmetleri" görevlerini yürütecek.

Önder Yılmaz