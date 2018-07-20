Çankaya Köşkü ne olacak?

Cumhurbaşkanlığının 2015'te Külliye'ye geçmesinin ardından Başbakanlık'a hizmet veriyordu. Çankaya Köşkü'nün bundan sonra ne amaçla kullanılacağı henüz netleşmezken kulislerde yeni cumhurbaşkanı yardımcısı için kullanılabileceği ya da bazı özel törenlere ev sahipliği yapabileceği konuşuluyor.

BAŞKAN ERDOĞAN SİNYAL VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda bir başkan yardımcısı olarak atadık, ama ileride bir ikinci başkan yardımcısı atama durumum da olabilir. Bir mesafe alalım, nerede bir aksama oluyor olmuyor bakarız. İleride durumu değerlendirir, gerekli görürsek gerekli adımı atarız" diyerek ikinci bir yardımcısı için işaret vermişti.

BAŞBAKANLIK MERKEZ BİNA

Merak edilen diğer bir yapı ise 1930'lu yıllarda inşa edilen Kızılay'daki eski Başbakanlık merkez binası. Binanın Ankara Valiliği için tahsis edilebileceği konuşuluyor. Diğer taraftan yeni dönemde milletvekili sayısının 600'e çıkmasıyla Meclis'te yaşanan yer sıkıntısının bura ile çözülmesi de gündemde. Hatta TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın bu binayı Meclis çalışmaları için istediği de gündeme geldi. Özellikle Meclis'teki bazı idari bölümlerin buraya taşınması ve Meclis personeli için tahsis edilmesi bekleniyor.

BAKANLIK BİNALARINA DÜZENLEME

Yeni düzenlemeyle birlikte 8 bakanlık birleştirilerek 4 yeni bakanlık oluşturulurken; 2 bakanlığın ise ismi değiştirildi. Yeni bakanlar birleştirilen 2 bakanlıktan birini çalışma ofisi olarak kullanırken diğerleri bakanlıkların teşkilatlarına tahsis edilecek.

Fazlı Şahan