18 Mayıs - 13 Haziran tarihleri arasında Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı için Suriye'ye giden 52 bin 114 kişinin Türkiye'ye dönüşü devam ediyor. Bu sabah itibariyle 44 bin Suriyeli Türkiye'ye döndü.

31 Temmuz'a kadar 8 bin Suriyelinin dönmesi bekleniyor. Aşırı sıcaklara rağmen Suriyeliler sınır kapısındaki işlemlerinin ardından Türkiye'ye dönüyor. Suriye'nin çeşitli kentlerine dağılan Suriyeliler, Halep'in Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı'na geliyor. Buradaki işlemlerinin ardından çantaları arandıktan sonra Göç İdaresi ile Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı çıkış noktasına getiriliyor.

Son kontrolleri Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından yapılan Suriyeliler, Kilis üzerinden Türkiye'nin dört bir tarafına gidiyor.