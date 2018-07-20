1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ameliyattan çıkan lise öğrencisinin ilk işi aynaya bakmak oldu

Antalya'da lise öğrencisi Veli Çevik'in (17), kunduracı göğsü (çökük göğüs) hastalığından kurtulduktan sonra ilk işi aynaya bakmak oldu. Yıllardır alıştığı bedenini aynada gördüğünde önce biraz yadırgayan Çevik, artık rahatlıkla denize gidebileceğini ve kendisini daha yakışıklı hissettiğini söyledi
20 Temmuz 2018 09:50
Yazdır
Ameliyattan çıkan lise öğrencisinin ilk işi aynaya bakmak oldu

Lise öğrencisi Veli Çevik, halk arasında 'kunduracı göğsü' olarak bilinen 'çökük göğüs' hastalığını taşıyordu. Babası Ahmet Çevik (45) ile ağabeyi Mevlüt Çevik (23) ile aynı hastalığı taşıyan Veli Çevik, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Klinik Şefi Prof.Dr. Mehmet Bilgin'in Nuss (çelik barlar kullanılarak çökmüş kemiğin dışarı itilmesi) yöntemiyle gerçekleştirdiği ameliyat sayesinde çökük göğsünden kurtuldu. Ameliyattan sonra ilk işi aynada bedenine bakmak olan lise öğrencisi, yıllardır alıştığı çökük göğsünden kurtulduğu için hem sevindi hem de yeni halini biraz yadırgadı.

Geçirdiği ameliyatın ardından kendini çok iyi hissettiğini belirten Veli Çevik, Tabi böyle bir bedene alışık olmadığım için aynaya baktığımda bir başka türlü hissettim. Ama şimdi bedenimi böyle görünce kendimi daha iyi hissettim" dedi. Göğüs kafesi çökükken göbeğinin çıktığını ve bundan çok rahatsız olduğunu belirten Çevik, Ameliyattan sonra sanki göbeğim içine gitti. En çok bu hoşuma gitti" diye konuştu.

'UZUN KOŞARKEN KALBİMİ SIKIŞTIRIYORDU'

Koşmaktan çok hoşlandığını anlatan Çevik, Son yıllarda 15 dakikadan fazla koşamıyordum çünkü çökük göğüs yüzünden kalbim sıkışıyordu. Bundan sonra daha rahatlıkla koşacağım" dedi. Hastalığı nedeniyle son iki yıldır denize gitmekten çekindiğini de sözlerine ekleyen Veli Çevik, Denize gittiğimde sanki herkes bana bakıyor gibi geliyordu. Göğsüm içine çok çöktüğü için denize gitmek istemiyordum. Şimdi dikişlerimin alınmasını bekliyorum. İlk işim denize gitmek olacak" diye konuştu.

DİŞLERE KONULAN TEL GİBİ GÖĞÜS KAFESİNİ DÜZELTMEK İÇİN ÇUBUK KONULUYOR

Ameliyatı gerçekleştiren Prof.Dr. Mehmet Bilgin, Veli Çevik'in başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştuğunu belirtti. Prof.Dr. Bilgin, pektus bu hastalığın doğuştan olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

Veli'nin ailesinde de vardı bu hastalık. Ağabeyi Mevlüt Çevik de 3 yıl önce ameliyat olmuştu. Bu hastalarda en önemli sağlık problemi sosyal hayatta kendilerini iyi hissetmemeleri. Denize gittiklerinde, spor yaptıklarında kendilerine özgüvenlerini yitirebiliyorlar. Nuss adı verilen teknikle yapılan ameliyat sonunda normal birer birey olarak toplum hayatına katılabiliyorlar. Göğüs kafesine adeta dişlere konulan teller gibi bir çubuk konuyor ve 2 yıl sonra o çubuğu çıkarıyoruz."

İKİ YILDA 60 HASTA AMELİYAT EDİLDİ

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği olarak 2 yılda 60 ameliyat yaptıklarını da sözlerine ekleyen Prof.Dr. Bilgin, Bu ameliyatlarda ideal yaş 10 ile 16 yaş arasında. Çocuklar erişkinliğe geçtiği dönemde hastalık daha belirgin ortaya çıkıyor. Ancak 11 aylık bir bebeğe de bu ameliyatı yapmıştık" dedi.
Doğan Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,645 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aref ayağa kalkamıyor, yürüyemiyor
20 Temmuz 2018 09:49		 İstanbul'da 'Sis Parkı' açıldı
20 Temmuz 2018 09:35
Karayollarında durum
20 Temmuz 2018 09:22		 Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadın ağır yaralandı
20 Temmuz 2018 08:00
Osmanlı askerinin emanetini 103 yıldır koruyorlar
20 Temmuz 2018 07:55		 İstanbul Bakırköy'de fuar merkezinde yangın
20 Temmuz 2018 07:50
Evine gelen ihtarname eşine tebliğ edilince, eşi boşanma davası açtı
20 Temmuz 2018 07:35		 Meraklı vatandaşlar, yangın söndürme çalışmalarını böyle izledi
20 Temmuz 2018 07:25
Ülkemiz genelinde sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek-Haritalı
20 Temmuz 2018 06:30		 Şehit ikizlerin emaneti Kübra'da
20 Temmuz 2018 06:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Devlette kariyer kapıları sonuna kadar açıldı
Polislere uyarı: Hiçbir cemaate bağlı olmayacaksınız
Bedelli askerlikte 28 gün askerlik kaldırılacak mı?
İki gazete, polis müdürünün sözlerini manşete taşıdı
Bedelli askerlikte öğrencilere 'yaz tatili' uygulaması
Danıştay'dan, sözlü sınav soruları tutanağa yazılmalı kararı
Sendika ve gazete aboneliği, derneğe bağışa dair OHAL Komisyonu kararı
Evine gelen ihtarname eşine tebliğ edilince, eşi boşanma davası açtı
Milli Eğitim Bakanımız yeni ama anlayış eski!
Generalleri terfi heyecanı sardı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayırlı cumalar 1
Sözlük yazarına hayranlık hissi 7
karşıtların birliği 4
her şey seninle başlar 1
tesel-ya 3
sesinde aşk var 1
hisya 4
güzel kadın 5
henry onyekuru 1
bitcoin 3
SON İLANLAR
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırıkkale belediyesi eleman talebi 3 İşçi Alacak
Akçaşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Ulucak Kazı Başkanlığı 15 İşçi Alacak
İstanbul kasdaş kadıköy eleman Alım İlanı
Gümüşhane Şehircilik ve sosyal hiz. 2 Personel Alacak
Aydın İncirbel 1 İşçi Alacak
Antalya Akseki Belseki İnş 1 İşçi Alacak
Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam