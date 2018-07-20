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Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Keleş getirildi

Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş oldu
20 Temmuz 2018 09:59
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Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Keleş getirildi

Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Yönetim kurulumuzun kararıyla, Yönetim Kurulu Başkanlığına Ertan Keleş, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise Mehmet Özçelik seçilmiştir." denildi.

Anadolu Ajansı
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