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Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Keleş getirildi
Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş oldu
Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Yönetim kurulumuzun kararıyla, Yönetim Kurulu Başkanlığına Ertan Keleş, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise Mehmet Özçelik seçilmiştir." denildi.
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