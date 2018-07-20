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Antalya'da FETÖ operasyonunda 7 kişiden 5'i tutuklandı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı
20 Temmuz 2018 10:07
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Antalya'da FETÖ operasyonunda 7 kişiden 5'i tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.M, Ö.K, R.A, H.K. ve C.A. çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı. A.D. ve M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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