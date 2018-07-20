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Antalya'da FETÖ operasyonunda 7 kişiden 5'i tutuklandı
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.M, Ö.K, R.A, H.K. ve C.A. çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı. A.D. ve M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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