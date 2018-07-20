1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Turkcell'den Hazine ve Maliye Bakanlığı'na transfer

Turkcell'in Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Bülent Aksu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapmak üzere şirketteki görevinden ayrıldı.
20 Temmuz 2018 10:02
Yazdır
Turkcell'den Hazine ve Maliye Bakanlığı'na transfer

Turkcell'in Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Bülent Aksu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapmak üzere şirketteki görevinden ayrıldı.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamada Bülent Aksu'nun, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev almak üzere Turkcell'den ayrıldığı ve kararın 31 Temmuz 2018'den itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, atama ile ilgili olarak, "Sayın Aksu, Turkcell'in bilanço ve kur riski yönetiminde ülkemizin örnek bir şirketi olmasını sağladı. Turkcell'de gösterdiği başarının katbekat fazlasını yeni görevinde de göstereceğine inanıyor, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 9,120 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
44 bin Suriyeli Türkiye'ye döndü
20 Temmuz 2018 09:35		 Meclis'in güvenliği MHP'ye emanet
20 Temmuz 2018 09:11
İki gazete, polis müdürünün sözlerini manşete taşıdı
20 Temmuz 2018 09:05		 'Başbakanlık' CV'ye girdi
20 Temmuz 2018 09:02
Bedelli askerlikte 28 gün askerlik kaldırılacak mı?
20 Temmuz 2018 08:52		 Halep'in kontrolünün Türkiye'ye verileceği iddiası
20 Temmuz 2018 08:45
TSK'dan hava harekatı
20 Temmuz 2018 08:40		 Komisyonlarda, Cumhur ittifakı evam etti
20 Temmuz 2018 08:35
Demirtaş 'vatan haini' ifadesine katlanacak
20 Temmuz 2018 08:30		 Dijital dönüşüm ofisleri geliyor
20 Temmuz 2018 07:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Devlette kariyer kapıları sonuna kadar açıldı
Polislere uyarı: Hiçbir cemaate bağlı olmayacaksınız
Bedelli askerlikte 28 gün askerlik kaldırılacak mı?
İki gazete, polis müdürünün sözlerini manşete taşıdı
Bedelli askerlikte öğrencilere 'yaz tatili' uygulaması
Danıştay'dan, sözlü sınav soruları tutanağa yazılmalı kararı
Sendika ve gazete aboneliği, derneğe bağışa dair OHAL Komisyonu kararı
Evine gelen ihtarname eşine tebliğ edilince, eşi boşanma davası açtı
Milli Eğitim Bakanımız yeni ama anlayış eski!
Generalleri terfi heyecanı sardı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayırlı cumalar 1
Sözlük yazarına hayranlık hissi 7
karşıtların birliği 4
her şey seninle başlar 1
tesel-ya 3
sesinde aşk var 1
hisya 4
güzel kadın 5
henry onyekuru 1
bitcoin 3
SON İLANLAR
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırıkkale belediyesi eleman talebi 3 İşçi Alacak
Akçaşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Ulucak Kazı Başkanlığı 15 İşçi Alacak
İstanbul kasdaş kadıköy eleman Alım İlanı
Gümüşhane Şehircilik ve sosyal hiz. 2 Personel Alacak
Aydın İncirbel 1 İşçi Alacak
Antalya Akseki Belseki İnş 1 İşçi Alacak
Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam