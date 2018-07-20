Turkcell'den Hazine ve Maliye Bakanlığı'na transfer

Turkcell'in Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Bülent Aksu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapmak üzere şirketteki görevinden ayrıldı.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamada Bülent Aksu'nun, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev almak üzere Turkcell'den ayrıldığı ve kararın 31 Temmuz 2018'den itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, atama ile ilgili olarak, "Sayın Aksu, Turkcell'in bilanço ve kur riski yönetiminde ülkemizin örnek bir şirketi olmasını sağladı. Turkcell'de gösterdiği başarının katbekat fazlasını yeni görevinde de göstereceğine inanıyor, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.