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Altının gramı güne yükselişle başladı

Gram altın 189,4 lira, çeyrek altın 310 lira ve Cumhuriyet altını 1.266 liradan işlem görüyor
20 Temmuz 2018 10:02
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Altının gramı güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 189,4 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, 188,3-189,9 lira dar bandında hareket eden altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre 0,08 azalışla 189,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 189,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 310 lira, Cumhuriyet altını da 1.266 liradan satılıyor.

Bu yılın en düşük seviyelerinde seyreden altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 1.215,8 dolara kadar gerilemesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.223,02 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta dolar varlıklarının değer kazanmasının altının ons fiyatının değer kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

Altının ons fiyatının 1.207 doları aşağı yönlü kırması durumunda 1.197 dolara kadar gerileyeceğini ifade eden Memiş, altının ons fiyatının kısa vadede 1.197-1.237 dolar bant aralığında kalabileceğini söyledi.

Memiş altının gram fiyatında 188 liranın destek konumunda olmaya devam ettiğini belirterek,"Teknik olarak bu seviye aşağı yönlü kırılırsa düşüşlerde 185 lira, tepki alımları gelirse yükselişlerde ise 191 lira seviyesini takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu

Anadolu Ajansı
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