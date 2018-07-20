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Savcılık terörist cenazesine katılan HDP'lilere soruşturma başlattı
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca Hakkari'de etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist "Simko Kerboran" kod adlı Devran Baysal'ın cenazesine katıldıkları gerekçesiyle HDP Batman milletvekilleri Feleknas Uca ve Mehmet Rüştü Tiryaki hakkında soruşturma başlatıldı
HDP Batman milletvekilleri Feleknas Uca ve Mehmet Rüştü Tiryaki hakkında Hakkari'de etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist "Simko Kerboran" kod adlı Devran Baysal'ın cenazesine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Hakkari'de güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda 8 Temmuz'da etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist "Simko Kerboran" kod adlı Devran Baysal'ın cenazesi Batman'a getirildi.
Teröristin Asri Mezarlıktaki cenazesine HDP Batman Milletvekilleri Uca ve Tiryaki de katıldı.
Tabutun taşınması esnasında HDP'li vekil Tiryaki'nin tabutu omuzladığı belirlendi.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, terörist Devran Baysal'ın cenazesine katılan HDP'li milletvekilleri Uca ve Tiryaki hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlattı.
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