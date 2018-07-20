Kurulan şirket sayısı azaldı

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısında %32,67 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %40,60 kurulan kooperatif sayısı %20,56 oranında azaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %16,47 kapanan kooperatif sayısında %4,76 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %22,06 oranında artış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %7,36 azalış oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"2018 yılı Haziran ayında, 2017 yılı Haziran ayına göre kurulan şirket sayısında %7,36 kurulan kooperatif sayısında %2,30 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %37,26 oranında azalış olmuştur. 2018 yılı Haziran ayında, kapanan şirket sayısı 2017 yılının aynı ayına göre %32,48 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %23,14 kapanan kooperatif sayısında %31,25 oranında azalış olmuştur. 2018 yılı ilk altı ayında kurulan şirket sayısı, 2017 yılının aynı dönemine göre %27,44 oranında arttı.

2018 yılının ilk 6 aylık döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı %27,44 kurulan kooperatif sayısında %21,89 oranında artış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %18,53 oranında azalış olmuştur. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı %8,16 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %5,12 kapanan kooperatif sayısında %12,99 oranında azalış gözlenmiştir. 2018 yılı Haziran ayında Gümüşhane'de şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

2018 yılı Haziran ayında kurulan toplam 5.599 şirket ve kooperatifin %83,64'ü limited şirket, %14,84'ü anonim şirket, %1,52'si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %40,35'i İstanbul,

%9,86'sı Ankara, %6,30'u İzmir'de kurulmuştur. Bu ay Gümüşhane'de şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir. 2018 Haziran ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %28,27 oranında azaldı.

2018 yılı ilk altı ayında toplam 46.837 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 39.285 limited şirket, toplam sermayenin %63,60'ını, 6.966 anonim şirket ise %34,61'ini oluşturmaktadır. Haziran ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mayıs ayına göre %28,27 oranında azalmıştır.

2018 Haziran ayında şirket ve kooperatiflerin 1.890'ı ticaret, 721'i imalat ve 692'si inşaat sektöründe kurulmuştur. 715 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu. 2018 Haziran ayında şirket ve kooperatiflerin 1.890'ı ticaret, 721'i imalat ve 692'si inşaat sektöründe kurulmuştur.

2018 Haziran ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 715'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 465'i inşaat, 233'ü imalat sektöründedir. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin 256'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 124'ü inşaat, 76'sı imalat sektöründedir.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 532'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 184'ü inşaat, 107'si imalat sektöründedir. 2018 Haziran ayında kurulan 85 Kooperatifin 38'i Konut Yapı Kooperatifidir.

2018 Haziran ayında kurulan 85 Kooperatifin 38'i Konut Yapı Kooperatifi, 11'er adet olmak üzere Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve 8'i İşletme Kooperatifi olarak kurulmuştur.

2018 yılında kurulan 579 kooperatifin 240'ı Konut Yapı Kooperatifi, 83'ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 62'si Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kurulmuştur. 2018 yılı Haziran ayında 888 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

2018 yılı Haziran ayında kurulan 888 yabancı ortak sermayeli şirketin 437'si Türkiye, 105'i İran, 104'ü Suriye ortaklı olarak kurulmuştur. Kurulan 888 yabancı ortak sermayeli şirketin 88'i anonim, 800'ü limited şirkettir. 2018 yılında kurulan şirketlerin 806'sı Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 424'ü İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 377'si Gayrimenkul acenteleri sektöründe kurulmuştur.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 78,99'unu yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır."