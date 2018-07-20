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Milli Eğitim Bakanımız yeni ama anlayış eski!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün medya temsilcileriyle buluşuyor ama sadece gazete ve TV temsilcileriyle... İnternet medyası kapsam dışı...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün Başkent Öğretmenevinde medya temsilcileriyle buluşuyor.
Ancak, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Ofisinde bile Dijital Dönüşüm adında bir ofis kurulara bilişim çağı yakalanmaya çalışılırken, yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sadece gazete ve TV temsilcileriyle görüşüyor. Bakan Selçuk'un basın müşavirlerinin dünyasında internet medyası yer almıyor.
Tabii bunda Ziya Selçuk'un bir dahli olduğunu düşünmüyoruz. Ama ekip eski olunca, eski anlayış ve kavrayışlarla yola devam ediliyor.
Oysaki şuan vatandaşların büyük bir kısmı, haber takiplerini bile bırakın internet medyasını büyük oranda sosyal medyadan karşılıyor.
İnternet medyası ve sosyal mecralar gerçek gündem oluşturan mecralar...
Özetle Bakanımız yeni ama ekip ve anlayış eski...
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