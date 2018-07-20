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'Altın dolandırıcılığı en çok internet üzerinden yapılıyor'

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatının yükselmesi ve dolar kurunun önlenemeyen artışından dolayı altın fiyatlarının tavan yapması ile birlikte sahte altın satışlarının arttığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Özellikle düğünlerin vazgeçilmezi olan altının fiyatı yükselince dolandırıcılar tarafından piyasaya çok sayıda sahte altın sürülmeye başlandı
20 Temmuz 2018 10:25
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'Altın dolandırıcılığı en çok internet üzerinden yapılıyor'

- Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatının yükselmesi ve dolar kurunun önlenemeyen artışından dolayı altın fiyatlarının tavan yapması ile birlikte sahte altın satışlarının arttığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Özellikle düğünlerin vazgeçilmezi olan altının fiyatı yükselince dolandırıcılar tarafından piyasaya çok sayıda sahte altın sürülmeye başlandı. Düğünlerde gelin ve damadı hayal kırıklığına uğratmamak için hediyelik altınlarınızı güvenilir ve bilinir kuyumculardan satın alın. Altın dolandırıcılığı en çok internet üzerinden yapılıyor. Bu yüzden vatandaşlarımız internetten taksitle altın alışverişi yaparken çok titiz ve dikkatli davranmalı" dedi.

Altın alışverişinin güvenilir ve bilinir esnaftan yapılması gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte özellikle gram altına ve çeyrek altına olan talep arttı. Ancak gram altın fiyatları geçen yıl Temmuz ayından bu yana yüzde 35,7 yükseldi. Geçen yıl Temmuz'da 140 TL'den satılan gram altın, şimdi 190 TL'den satılıyor. Çeyrek altın bir yıl önce 230 TL'den satılırken şimdi 310 TL'den, tam altın ise 918 TL'den satılırken şimdi bin 266 TL'den satılıyor. Altın fiyatlarının artışını fırsat bile sahtekarlar yine iş başında. Düğünlerde hediye olarak takılan altınların sahte çıktığı haberleri medyada sıkça yer alıyor. Sahte altını gerçeğinden ayırt etmek uzmanlık gerektirdiği için vatandaşlarımız altın alışverişi yaparken çok dikkatli olmalı. Altın satın alırken de, bozdururken de bildikleri ve güvendikleri kuyumcu esnafını tercih etmeli" şeklinde konuştu.

"Mayıs ve Haziran'da çeyrek altın üretimi yüzde 69 azaldı"

Düğün sezonunun açıldığı Mayıs ve Haziran aylarında çeyrek altın üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 azaldığını kaydeden Palandöken, "Ülkemizin sosyal ve kültürel yapısı gereği dünyada kişi başına en fazla altın satın alan ülkeler arasında başı çekiyoruz. 2018'in ilk altı ayında toplam 3 milyon 155 bin 530 çeyrek altın üretildi. Bir önceki yılın ilk altı ayında ise 4 milyon 921 bin 480 çeyrek altın üretilmişti. Özellikle çeyrek altın üretimleri düğünlerin sıklaştığı yaz aylarında artmaktadır. Geçen yılın Mayıs ve Haziran aylarında 2 milyon 979 bin 850 çeyrek altın üretilirken, bu yılın Mayıs ve Haziran aylarında 919 bin 270 çeyrek altın üretildi. Yani Mayıs ve Haziran aylarındaki çeyrek altın üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 azalış gösterdi. Bu azalışta altın fiyatlarının yükselişi ve vatandaşların çeyrek altın yerine gram altına talep göstermesi etkili oldu" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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