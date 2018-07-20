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Trabzon'da midibüs devrildi: 2 ölü, 12 yaralı
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı
Kaza saat 09.00 sıralarında Yalıköy mevkiinde eski devlet sahil yolu üzerinde meydana geldi. Trabzon- Vakfıkebir arasında sefer yapan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 S 3508 plakalı yolcu midibüsü, Yalıköy viyadüğü yakınlarında yol kenarında ahşap elektrik direklerinin nakli sırasında vinçe bağlı halattan kurtularak yola yönelen direğe çarptı. Çarpma sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, yol kenarındaki beton bloğa da çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazada, Bekir Kukul ve Serhan Akyol hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Yaralılar ilk müdahale sonrası ambulansla çevredeki ve kentteki bazı hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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