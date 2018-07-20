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Van'daki terör operasyonunda uyuşturucu ele geçirildi
Çaldıran ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda uzun namlulu silah, mühimmat ve 3,5 kilo eroin ele geçirildi
Van'ın Çaldıran ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda uzun namlulu silah, mühimmat ve uyuşturucu bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler tarafından Çaldıran kırsalında terör örgütüne yönelik arazi arama, tarama faaliyetleri esnasında PKK'lı teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak bulundu.
Sığınakta kalaşnikof, bu silaha ait şarjör, 150 fişek ve 3,5 kilo eroin ele geçirildi.
Açıklamada, halkın huzurunu sağlamak maksadıyla, finans kaynakları da dahil olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.
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