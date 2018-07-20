Bakan Varank: İnşallah yeni bir başarı hikayesi yazacağız

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyarette Bakan Varank'a yeni görevinde başarılar dileyen Özdebir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Türkiye'nin sorunlarını daha hızlı çözeceğine inandığını belirtti. Heyette bulunan üyeleri sektörleriyle birlikte Bakan Varank'a tanıtan Özdebir, ardından Ankara Sanayi Odası ve Ankara'daki OSB'lerle ilgili bilgi vererek, ekonomik görünüm ve sanayicilerin beklentileriyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Bazı OSB'ler ile çeşitli sektörlerdeki spesifik sorunların da gündeme getirildiği ziyarette, daha geniş katılımlı bir toplantıyla tüm sorunların yeniden ele alınması da kararlaştırıldı.

Bakan Varank da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve "İnşallah güzel işleri birlikte yapacağız, yeni bir başarı hikayesi yazacağız" dedi. Yeni sistemle kamudaki zihniyet değişimini mutlaka gerçekleştireceklerini vurgulayan Varank, her türlü sorun ve önerinin mutlaka kendisine iletilmesini istedi. Başkan Özdebir'in ASO Meclis Toplantısı'na davetini de kabul eden Varank, en kısa zamanda Ankaralı sanayicilerle geniş katılımlı bir toplantıda bir araya geleceğini ifade etti.