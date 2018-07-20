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Oğlunun yaralandığını öğrenince kalp krizi geçiren baba öldü

Malatya'da çıkan silahlı kavgada oğlunun yaralandığını öğrenince kalp krizi geçiren baba öldü.
20 Temmuz 2018 11:01
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Oğlunun yaralandığını öğrenince kalp krizi geçiren baba öldü

Merkez Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi'nde O.Y. ve Batuhan E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Oğuzhan Y, yanında bulunan pompalı av tüfeğiyle Batuhan E. (19) yaraladı.

Batuhan E, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada evlerinde oğlunun yaralandığını öğrenen baba Mesut E. kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince oğlunun tedavi altına alındığı hastaneye kaldırılan Mesut E, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan Batuhan E'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan O.Y'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı
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