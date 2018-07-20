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Sivas'taki mahrem operasyonunda üsteğmen tutuklandı, astsubaylar serbest bırakıldı

Sivas merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan üsteğmen tutuklandı, 6 astsubay serbest bırakıldı
20 Temmuz 2018 11:02
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Sivas'taki mahrem operasyonunda üsteğmen tutuklandı, astsubaylar serbest bırakıldı

Sivas merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 askerden biri tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları belirlenen askeri personele yönelik operasyonda gözaltına alınan bir üsteğmen ile 6 astsubayın Sivas Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden üsteğmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 6 astsubay ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Samsun, Ankara, Bingöl, Yozgat, Siirt ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda bir üsteğmen ve 6 astsubay gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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