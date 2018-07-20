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'Türkiye Cumhuriyeti, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye Cumhuriyeti, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü vesilesiyle, "Türkiye Cumhuriyeti, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Çavuşoğlu, harekatın 44. yıl dönümü dolayısıyla resmi Twitter hesabından mesaj paylaştı.
Mevlüt Çavuşoğlu mesajında, "Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır." ifadelerini kullandı.
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