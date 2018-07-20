Adalet Bakanı: Elebaşı Gülen ile ilgile önemli bir delil elde edildi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ'nün darbe girişimine yönelik davalara ilişkin, "15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra, fiili FETÖ yargılamalarının neredeyse üçte ikisi tamamlanmış durumda. Bu yıl sonu itibarıyla da bu davaların nihayete ereceğini görüyoruz. Burada da yine ağırlaştırılmış müebbet ve farklı sürelerde mahkumiyet öngörülen 2 binin üzerinde mahkumiyet söz konusu. Yine beraat eden sanıklar da var. Bu yargılamalar adil bir şekilde devam ediyor. 251 şehidimizin kanı yerde kalmayacak şekilde adalet tecelli etmektedir."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "FETÖ'nün yargıdan temizlenmesiyle beraber, 15 Temmuz sonrasında yaklaşık 4 bin hakim savcı ihraç edildi, yargı kendi mecrasına oturmaktadır. Nasıl Türkiye normalleşerek şahlanış dönemine geçiyorsa yargıda da artık rutin olağanlaşma ve adaletten şaşmayacak şekilde bir yapılanma söz konusudur. Artık yargıda da bunu yavaş yavaş hissetmekteyiz. Vatandaşlarımız da bunu hissetmektedir."

"Hak edenler hak ettiği cezayı alıyor. Hem haksız iftiralarla vatandaşımızın lekelenmesini önleyecek mekanizmaları getirdik hem de gerçek, bu konuda terör örgütü mensuplarının hak ettiği cezayı alması için bir takım mekanizmalar getirdik. Buradaki temel arzumuz suçlu ile suçsuzun, kuru ile yaşın birbirinden ayrılmasıdır"