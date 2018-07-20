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22.Dönem POMEM sonuçları neden açıklanmıyor?
20 Temmuz 2018 11:19
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22.Dönem POMEM sonuçları neden açıklanmıyor?

12-23 Mart 2018 tarihleri arasında ilana çıkılan ve 3 aşamalı mülakat aşamasının son etabını Haziran ayında tamamlayan polis adayları, sonuçların açıklanmasını merakla bekliyor.

Mülakatların sona ermesi ile birlikte heyecanlı bekleyişe giren binlerce aday, POMEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

Yaklaşık 1 aydır bekleyen Polis adayları, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli duyuruyu bekliyor.

Yapılacak son duyuru sonrasında Lisans ve Önlisans mezunu 9.000 erkek, 1.000 kadın polis adayı Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan 20 Polis Meslek Eğitim Merkezlerine planlanacak ve verilecek 4 aylık eğitim sonrasında aday polis olarak göreve başlayacaklar.

Memurlar.net olarak İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Polis Akademisi Başkanlığı'na, bekleyen adayların bu talebine karşılık vermeleri için çağrıda bulunuyoruz.

Konu ile ilgili memurlar.net forum paylaşımlarına linkten ulaşabilirsiniz. Tıklayınız.

Memurlar.Net - Özel

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