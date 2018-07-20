|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
TİM Başkanı'ndan ihracat ile ilgili sevindiren açıklama
TİM Başkanı Gülle İhracat ile ilgili "Şu anda temmuzda yüzde 20'nin üzerinde bir artışla gidiyoruz. Belki ay sonunda en yüksek temmuz rakamı açıklayacağız." dedi
TİM Başkanı İsmail Gülle, konuk olduğu AA Finans Masası'nda yaptığı açıklamada, "(İhracat) Şu anda temmuzda yüzde 20'nin üzerinde bir artışla gidiyoruz. Belki ay sonunda en yüksek temmuz rakamı açıklayacağız." dedi.
TİM Başkanı Gülle, Temmuz ayı ihracat rakamına ilişkin "Yıl sonundaki 173 milyar dolarlık hedefi yakalamada önemli bir eşik olacak." diye konuştu.
Gülle, şöyle devam etti:
"Ülke bazında genel değişimi iyi okumamız gerek. İran'a ayrıca çalışmamız, komşularımızla ayrı strateji ve ilişki yürütmemiz gerek.
Afrika'yı çok iyi okumamız ve çalışmamız gerek. 500 milyar dolarlık ticareti olan ülkede, biz 12 milyar dolarlık ihracatla varız."
Bu haber 383 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI