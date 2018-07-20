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Esnafın 'bedelli' beklentisi

Meclis gündeminde bulunan bedelli askerlik düzenlemesi sadece yükümlüler ve aileleri tarafından değil, asker malzemesi satan esnaf tarafından da bekleniyor
20 Temmuz 2018 11:40
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Esnafın 'bedelli' beklentisi

Bedelli askerlik düzenlemesinin de içinde bulunduğu "torba teklif"in Meclise sunulması, yükümlüler ve aileleri gibi asker malzemesi satan esnafta da beklenti yarattı. Askerlikte en çok ihtiyaç duyulan iç çamaşırı, cüzdan, kişisel bakım ürünlerinin de aralarında bulunduğu malzemelerin fiyatları kalite ve ihtiyacın türüne göre 70 lira ile 200 lira arasında değişiyor.

TBMM gündeminde bulunan "Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" 31 Aralık 1993 günü ve öncesinde doğan yükümlülerin, 15 bin Türk lirası bedel ödemeleri ve 28 gün temel askerlik eğitimi almaları şartıyla vatani görevini yerine getirmiş sayılmalarını öngörüyor.

Teklifin Meclise sunulmasıyla bedelli askerlik imkanından faydalanacak yükümlüler, görevleri süresince ihtiyaç duyacakları malzemelerin listesini hazırlamaya başladı. Bu durum, özellikle asker malzemesi satan esnafta işlerin artması beklentisi yarattı.

Maltepe'deki Anadolu Kapalı Çarşısı'nda askeri malzeme satan iş yerleri, teklifin yasalaşmasıyla işlerin daha da hareketlenmesini ümit ediyor.

Çarşıda, askerlikte en çok ihtiyaç duyulan iç çamaşırdan cüzdana, çantadan kişisel bakım ürünlerine kadar birçok malzeme satılırken, fiyatlar kalite ve alınacak malzemenin türüne göre 70 lira ile 200 lira arasında değişiyor.

"Az da olsa artış yaşanır"

Çarşıda asker malzemeleri satan Semra Kınalı, AA muhabirine, askeriyenin belli başlı ihtiyaçları karşıladığını ancak adet ve çeşitlilik olarak erlerin dışarıdan alışveriş yapması gerektiğini söyledi.

Bedelli askerlikle az da olsa işlerde artış yaşanabileceğini ifade eden Kınalı, "Askeriye bazı malzemeleri verse de erler genelde dışarıdan çok sayıda iç çamaşırı ve çorap alıyor. Bunun haricinde cüzdan, asma kilit, ortopedik bot tabanlığı gibi malzemeler alınabilir. Fiyatlar kaliteye göre değişiyor. Bizde tam takım malzemelerin toplam fiyatı 100 lira ile 200 lirayı buluyor. Rakam kışın eldiven, boyunluk ve içlik gibi ihtiyaçlarla artabiliyor." diye konuştu.

Çarşı esnafından Arzu Bal da kendilerinden daha çok rütbeli asker ve çarşı iznine çıkan erlerin alışveriş yaptığını ancak 28 gün bedelli askerliğin de işlerini hareketlendireceğini belirtti.

Eskiden asker malzemesinin daha çok dışarıdan temin edildiğini anımsatan Bal, şunları kaydetti:

"Günümüzde askeriye adet olarak az da olsa iç çamaşırı, çorap, terlik, sabun gibi temel malzemeleri erlere veriyor. Bizden daha çok kişisel bakım ürünleri, kışlık malzemeler, künye gibi ihtiyaçlar ve ilave temel ürünler alınıyor. Bizdeki fiyatlar 70 lira ile 150 lira arasında değişiyor."
Anadolu Ajansı
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