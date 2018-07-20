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Öğretmen performans sistemi uygulanmayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, medya temsilcileriyle buluşmasında açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, medya temsilcileriyle buluşmasında açıklamalarda bulundu.
Selçuk, öğretmen performans sistemi ile ilgili de açıklamlarda bulundu.
Selçuk, Öğretmen performans sistemini uygulamayacaklarını söyledi.MEB Bakanı: Oyunun ortasında kural değişmeyecek
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