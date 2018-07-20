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Sözleşmeli öğretmene sağlık özrü ataması geliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, medya temsilcileriyle buluşmasında açıklamalarda bulundu
20 Temmuz 2018 11:45
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Sözleşmeli öğretmene sağlık özrü ataması geliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, medya temsilcileriyle buluşmasında açıklamalarda bulundu.

Selçuk, sözleşmeli öğretmenlere sağlık özrü atamasının getirileceğini söyledi.

Selçuk, öğretmenlere performans sistemi uygulamasını da hayata geçirmeyeceklerini belirtmişti.

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