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Sözleşmeli öğretmene sağlık özrü ataması geliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, medya temsilcileriyle buluşmasında açıklamalarda bulundu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, medya temsilcileriyle buluşmasında açıklamalarda bulundu.
Selçuk, sözleşmeli öğretmenlere sağlık özrü atamasının getirileceğini söyledi.
Selçuk, öğretmenlere performans sistemi uygulamasını da hayata geçirmeyeceklerini belirtmişti.MEB Bakanı: Oyunun ortasında kural değişmeyecek
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