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'Beşir Derneği' kamu yararına çalışan dernek statüsüne alındı

Gıdadan giyime, sağlıktan eğitime, barınmadan yakacağa, su kuyusundan sıcak yemeğe varana kadar birçok alanda uluslararası insani yardım faaliyetleri gerçekleştiren Beşir Derneği, İçişleri Bakanlığı'nın ilan ettiği izin almadan yardım toplayabilen dernekler listesinde yer aldı
20 Temmuz 2018 11:48
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'Beşir Derneği' kamu yararına çalışan dernek statüsüne alındı

Kamu yararına çalışan dernek statüsünde gıdadan giyime, sağlıktan eğitime, barınmadan yakacağa, su kuyusundan sıcak yemeğe varana kadar birçok alanda uluslararası insani yardım faaliyetleri gerçekleştiren Beşir Derneği, izin almadan yardım toplayabilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yardım Toplama Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım toplayabilecekleri, İçişleri Bakanlığı'nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu'nca belirlenip ilan edildi.

Bu doğrultuda, belirli nitelikleri taşıyan tüzel kişilerin izin almaksızın yardım toplayan kuruluşlardan sayılması sağlandı.

İlgili kurumların kamu yararına çalışan dernek olarak hizmet ettiklerini gösteren belgeleri, faaliyet raporları, toplanan yardımların nerelerde harcanacağını ifade eden resmi evraklar ve yetkili kurulun konuyla ilgili kararı çerçevesinde Beşir Derneği de izin almadan yardım toplama hakkına kavuştu.

Türkiye'deki 113 bin 229 faal dernek arasından sadece 22'sinin bulunduğu listede, bugüne kadar yapmış olduğu faaliyetlerle kamu yararına çalışan uluslararası insani yardım organizasyonu olduğunu belgeleyen Beşir Derneği, tüm insanlık adına her geçen gün biraz daha büyüyor ve güçleniyor.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'nın yetkilendirdiği kurul tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu alınan kararla izin almadan yardım toplama hakkı tanınan Beşir Derneği, bu sayede daha hızlı ve efektif hareket edebilecek.

Bu kapsamda Beşir Derneği, Türkiye'de ve dünyada yapacağı insani yardım çalışmalarına daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde devam edecek ve izin süreçleriyle vakit kaybetmeden mazlum coğrafyaların yaralarını erkenden sarabilecek.
Anadolu Ajansı
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