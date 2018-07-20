1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İmar Barışı'nda başvuru sayısı ve toplanan bedel açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yapı Kayıt Belgesi'ni almak isteyen vatandaşlarımızın bu ilgisi her gün artarak, rekor bir düzeye ulaştı. Buna göre, İmar Barışı'nda başvuru sayısı bir ay gibi kısa bir sürede 2,5 milyonu aştı. Şu ana kadar yapı sahiplerince 659 milyon 506 bin 741 liralık bedel hesaplara aktarıldı" dedi
20 Temmuz 2018 11:55
Yazdır
İmar Barışı'nda başvuru sayısı ve toplanan bedel açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı düzenlemesi kapsamında bugüne kadar 2,5 milyonu aşkın başvuru yapıldığını, 133 bin 64 yapı için "Yapı Kayıt Belgesi" verildiğini ve 650 milyon liradan fazla bedelin toplandığını bildirdi.

Kurum, İmar Barışı düzenlemesine ilişkin son verileri AA muhabiriyle paylaştı.

Başvuruların başladığı 8 Haziran'dan itibaren, İmar Barışı düzenlemesiyle ilgili süreci yakından izlediklerini belirten Bakan Kurum, "Bu süreçte Bakanlık olarak vatandaşlarımızın yıllardır yaşadığı imar ve iskan sorunlarını çözmeye devam ediyoruz. Yapılarında sorunsuzca oturmak için zaman kaybetmeden Yapı Kayıt Belgesi'ni almak isteyen vatandaşlarımızın bu ilgisi her gün artarak, rekor bir düzeye ulaştı. Buna göre, İmar Barışı'nda başvuru sayısı bir ay gibi kısa bir sürede 2,5 milyonu aştı. 2 milyon 614 bin 570'e ulaşan bu başvurulardan 2 milyon 340 bin 450'sini konut, 223 bin 428'ini ticari, 50 bin 611'ini tarımsal yapılar ile 81'ini de güneş enerjisi santralleri oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Yapı Kayıt Belgesi'nin, başvuru yapılması ve bedelin ödenmesinin ardından e-Devlet üzerinden alınabildiğine işaret eden Murat Kurum, "İmar Barışı kapsamında bugüne kadar vatandaşlarımızın 133 bin 64 yapısına Yapı Kayıt Belgesi verildi." ifadesini kullandı.

Yapı Kayıt Belgesi için yaklaşık 660 milyon lira toplandı

Yapının bulunduğu arsanın değeri ile yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak belirlenen Yapı Kayıt Belgesi bedeline ilişkin de toplam rakamları açıklayan Kurum, "Şu ana kadar yapı sahiplerince 133 bin 64 yapı için 659 milyon 506 bin 741 liralık Yapı Kayıt Belgesi bedeli hesaplara aktarıldı. Bakanlık olarak bu kaynağı vatandaşlarımız için en verimli şekilde kullanacağız." değerlendirmesini yaptı.

En çok başvuru İstanbul, İzmir ve Konya'dan

Bakan Kurum, İmar Barışı düzenlenmesine en çok başvuru yapılan illerle ilgili de şu bilgileri verdi:

"İmar Barışı'na en çok ilgi İstanbul, İzmir ve Konya'dan geldi. Bu kapsamda İstanbul 484 bin 875, İzmir 242 bin 604, Konya 156 bin 613 başvuru sayısıyla ilk 3'te yer aldı. Bu illeri sırasıyla Kocaeli 124 bin 639, Bursa 123 bin 39, Ankara 93 bin 344, Gaziantep 76 bin 605, Hatay 71 bin 738 ve Antalya 70 bin 739 başvuru ile takip etti. Başvuruları 31 Ekim'e kadar almaya devam edeceğiz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,156 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi
20 Temmuz 2018 12:17		 Usulsüz ilana dava açıldı
20 Temmuz 2018 12:09
Generalleri terfi heyecanı sardı
20 Temmuz 2018 09:20		 Çankaya Köşkü ne olacak?
20 Temmuz 2018 09:19
Bedelli askerlikte öğrencilere 'yaz tatili' uygulaması
20 Temmuz 2018 08:20		 Devlette kariyer kapıları sonuna kadar açıldı
20 Temmuz 2018 06:40
Polislere uyarı: Hiçbir cemaate bağlı olmayacaksınız
20 Temmuz 2018 00:19		 Sigara yasağına uymayan işletmelere ceza yağdı
19 Temmuz 2018 19:58
Başkentteki parklar artık daha güvenli olacak
19 Temmuz 2018 18:55		 Yargıtay yeni üyelerinin görev yerleri belirlendi
19 Temmuz 2018 16:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanımız yeni ama anlayış eski!
Sendika ve gazete aboneliği, derneğe bağışa dair OHAL Komisyonu kararı
Devlette kariyer kapıları sonuna kadar açıldı
Polislere uyarı: Hiçbir cemaate bağlı olmayacaksınız
MEB Bakanı: Oyunun ortasında kural değişmeyecek
Bedelli askerlikte 28 gün askerlik kaldırılacak mı?
İki gazete, polis müdürünün sözlerini manşete taşıdı
Bedelli askerlik için parası olmayanlara uyarı
Bedelli askerlikte öğrencilere 'yaz tatili' uygulaması
Turkcell'den Hazine ve Maliye Bakanlığı'na transfer
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
AK PARTİ 2
golden state warriors 1
saçlarını kendi kesen kadın 1
ısparta 1
siyah 3
hayırlı cumalar 1
Süt kokusu 1
kadın kaymakam 3
topunuzu keserim 1
liselere giriş sistemi 2
SON İLANLAR
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırıkkale belediyesi eleman talebi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam