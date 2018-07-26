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Kamu kurumu, herşeye itiraz ettiği iddiasıyla, memuru re'sen emekli etti. İşte mahkeme kararı

Ankara İdare Mahkemesi, herşeye itiraz ettiği iddiasıyla kurumu tarafından emekli edilen personelle ilgili işlemde, re'sen emeklilik işlemini iptal etti.
26 Temmuz 2018 14:03
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Kamu kurumu, herşeye itiraz ettiği iddiasıyla, memuru re'sen emekli etti. İşte mahkeme kararı

Bir kamu kurumunda yaşanan olayda, kurum, bir personelinin 65 yaş haddini doldurmamasına rağmen, kanunun cevaz verdiği "lüzüm üzerine" ibaresi gereğince personelini re'sen emekli etmiştir.

Açılan davada idare mahkemesi, kuruma "lüzum"un ne olduğunu sormuştur. Kamu kurumu ise personelin herşeye itiraz ettiğini belirtmiştir.

İdsare mahkemesi, başvuruların, Anayasal dilekçe hakkı, hak arama özgürlüğü ve dava hakkı kapsamında olduğunu belirterek başkaca bir somut bilgi ve belge buılunmadığı için re'sen emeklilik işleminin iptaline, yoksun kaldığı parasal hakların da iadesine karar vermiştir. Karar Ankara Bölge İdare Mahkemesinin kararı sonrasında kesinleşecektir.
Memurlar.Net - Özel

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