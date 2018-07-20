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Usulsüz ilana dava açıldı
Usulsüz ilana dava açıldı.
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı'na, 11.07.2018 tarih ve 30475 sayılı Resmi Gazete'de, "Mikrobiyoloji doktoralı olmak doçentliğini mikrobiyoloji alanından almış olmak" açıklaması ile bir adet profesör kadrosu ilanı verildi.
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Selçuk Üniversitesi'nde verilen bu kadro ilanı, Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Başkanı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı tarafından açılan dava ve bölümdeki pek çok öğretim üye ve elamanının müdahil olmasıyla yargıya taşındı.
Bu davada davacı ve dava müdahilleri, idarenin savunma süresi kısaltılarak ve acele tebligat yapılarak işlemin yürütülmesinin durdurulmasını ve nihayet iptaline karar verilmesini talep ediyor.
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