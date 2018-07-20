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Savunma Bakanı Akar'dan 'bedelli' açıklaması
Bedelli askerlikle ilgili Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde ilgili birimlerle gerekli koordinasyon içinde bir hazırlık, çalışma yapıldı. Bu çalışma yüce Meclisimize sunuldu. Bu çalışma şu anda komisyonda ve Genel Kurulda görüşülecek. Bu çerçevede, gerekli sonuçları hep birlikte takip ediyoruz
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bedelli askerlikle ilgili Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde ilgili birimlerle gerekli koordinasyon içinde bir hazırlık, çalışma yapıldı. Bu çalışma yüce Meclisimize sunuldu. Bu çalışma şu anda komisyonda ve Genel Kurulda görüşülecek. Bu çerçevede, gerekli sonuçları hep birlikte takip ediyoruz."
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Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
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