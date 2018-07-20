Savunma Bakanı Akar'dan 'bedelli' açıklaması

OHAL KOMİSYONU KARARI SONRASINDA, İCRA MÜDÜRÜ KATİP YAPILDI İcra müdürü, bir kaç tanık beyanında 2011 yılında sohbete katıldığı belirtildiği için 8 ay tutuklu kaldı. Yargılandı, beraat etti son olarak OHAL Komisyonu göreve iade etti. Ancak DPB kanundaki hüküm nedeniyle atamasını zabıt katibi olarak yaptı