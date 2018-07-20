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Bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, 13-19 Temmuz'da Şırnak, Mardin, Erzurum, Bingöl ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 43 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, 13-19 Temmuz'da Şırnak, Mardin, Erzurum, Bingöl ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 43 terörist etkisiz hale getirildi.
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4545 oldu.
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