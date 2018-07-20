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Emekli astsubay kafasına sıkarak intihar etti

Emekli astsubay babasının ve erkek kardeşinin gözü önünde beylik silahıyla 2 el havaya ateş ettikten sonra 3. kurşunu kafasına sıkarak intihar etti
20 Temmuz 2018 12:19
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Emekli astsubay kafasına sıkarak intihar etti

Ankara'da emekli astsubay babası ve erkek kardeşiyle geldiği bir araba galerisi önünde beylik silahıyla 2 el ateş ettikten sonra 3. kurşunu kafasına sıkarak intihar etti. Öte yandan yapılan incelemelerde, kurşunlardan birinin, yakında bulunan bir dükkanın tabelasına isabet ettiği belirlendi.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2015 yılında emekli olan 45 yaşındaki astsubay Y.Y, yanında bulunan babası ve erkek kardeşiyle birlikte sabah saatlerinde Koç İkiz Kuleler önünde bulunan özel firmalara ait araba galerisi önüne geldi. Y.Y burada nedeni henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı, belindeki beylik silahını çıkartarak 2 el ateş ettikten sonra silahı kafasına dayadı. Baba, oğlu Y.Y'yi ne yapsa da ikna edemedi. Yakar kafasına dayadığı silahı bir anda ateşleyerek, babasının ve erkek kardeşinin önünde intihar etti.

Babasının ve erkek kardeşinin gözü önünde kafasına sıktı

Kanlar içinde yere serilen oğlunu gören baba ve erkek kardeş büyük şok yaşadı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, kanlar içinde yere serilen Y.Y'nin öldüğünü tespit ederken, polis ekipleri de olay yeri şeridi çekerek, çevre güvenliğini sağladı.

Öte yandan, ekipler tarafından yapılan çevre taramasında, kurşunlardan birinin yakında bulunan bir dükkanın tabelasına isabet ettiğini belirledi. Ekipler durumu Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen savcı, cesedin bulunduğu alanın etrafını kapatarak incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonrası Y,Y'nin cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı
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