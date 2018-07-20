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KPSS sorularının sızdırılması davasında 2 sanığa hapis cezası
2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 2 ayrı davada 2 sanık, "FETÖ üyesi olmak" suçundan da 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı
Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin 2 ayrı davada 2 sanığa "FETÖ üyesi olmak" suçundan da 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar Filiz Y. ve İsmail Kurban K. ile avukatları katıldı.
Üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklarının olmadığını ve KPSS sorularını sınavdan önce elde etmediklerini öne sürerek beraat talebinde bulundu.
İddia makamının görüşünün alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Filiz Y. ve İsmail Kurban K'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.
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