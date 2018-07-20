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Çeyrek altın ne kadar?
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 189,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.266,00 lira oldu
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 189,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.266,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
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