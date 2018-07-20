Tüm memurların hizmet belgeleri e-Devlet'te

Sosyal Güvenlik Kurumu, bütün sigortalıların hizmet belgelerini e- devlet üzerinden sağlayabileceğini açıkladı.

HİZMET TAKİP PROGRAMINDA YER ALAN HİZMET BELGESİNİN E-DEVLET ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENMESİNE BAŞLANILDIĞINA DAİR DUYURU

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında aktif olarak görev yapan sigortalılar ile bu kapsamda görev yapmakta iken görevden ayrılmış olan sigortalıların hizmet başlangıcından itibaren tüm hizmet belgesi bilgilerinin elektronik ortama alınması amacıyla Hizmet Takip Programı uygulamaya konulmuştur.

Hizmet Takip Programına, sigortalının halen veya son defa görev yaptığı kamu kurumu tarafından, hizmet başlangıcından itibaren tüm hizmet bilgileri (hizmet, öğrenim, unvan, askerlik, diğer sigortalılık süresi, borçlanma, fiili ve itibari hizmet süresi, makamtemsil- görev tazminatı, açık süre ile yaş tashihi ve kaza-i rüşt bilgileri) aktarılmaktadır.

Programa aktarılan bilgiler esas alınarak "Hizmet Belgesi" oluşturulmakta olup, söz konusu hizmet belgesinin e-Devlet üzerinden görüntülenmesine (14/04/2012 tarihinden önce emekli aylığı bağlananlar hariç) başlanılmıştır. Sigortalılarımız e-Devlet üzerinden görüntülenen hizmet belgelerinden, hizmet bilgilerini, bu hizmet bilgilerine göre toplam hizmet süresini ve son defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi görev yapmış olmaları halinde de emekli olabilecekleri yaş ve/veya tarihi öğrenebileceklerdir.

Hizmet belgesi bilgilerinde hata veya eksiklik tespit edilmesi durumunda, hata veya eksikliğin düzeltilmesi hususunda halen veya son defa görev yaptığı kamu kurumlarının personel birimlerine müracaat edilmesi, ancak Kurumumuzca programa aktarılan borçlanma kayıtlarında hata olması durumunda ise müracaatın Kurumumuza yapılması gerekmektedir.

Önemle duyurulur.