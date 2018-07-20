Tuzla'daki kimyasal atığa 6,5 yıla kadar hapis isteniyor

İstanbul Tuzla'da bazı mahalleleri etkileyen ve çok sayıda kişinin hastaneye başvurmasına neden olan kimyasal kokuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında olayda sorumlulukları bulunduğu tespit edilen 11 kişi hakkında dava açıldı.

Tuzla'da 25 Aralık 2017'de ilçede yayılan ağır kokunun kaynağının ve sorumlularının belirlenmesi için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, İSKİ Genel Müdürlüğü müşteki, 71 kişi ise mağdur müşteki olarak yer aldı.

Suç tarihinden önce bir takım kamyonlar tarafından içeriği henüz tespit edilemeyen kimyasal maddelerin İSKİ Atık Döküm alanına boşaltıldığı aktarılan iddianamede, daha sonra bu kamyonlar tarafından suç tarihinde halk için zararlı olan kimyasal maddelerin vidanjörler tarafından döküldüğü belirtildi.

İddianamede, vidanjörlerden alınan numune ile olay yerinden alınan numunenin uyum gösterdiği, bu kimyasal maddenin halk için zararlı olan "triklor etilen" ve "tetra klor etilen" maddesi olduğu, bu tarihte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı Asya Kanal İşletme Şube Müdürlüğü'nde mühendis olarak görev yapan şüpheli E.Ş'nin vidanjörler tarafından dökülen ve halk için zararlı olan kimyasal maddeyi bildirmediği kaydedildi.

97 KİŞİ ETKİLENDİ

İddianamede, suç tarihinde akşam saatlerinde Tuzla İstasyon, Yayla ve Postane mahallelerinde birçok vatandaşın çevrede beliren ve içeriği henüz tespit edilemeyen bir kokudan dolayı zehirlendiği ve yaklaşık 97 kişinin çeşitli hastanelere başvurduğu anlatıldı.

Aydınlı Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi İSKİ Atık Döküm alanına gelen kimliği belirsiz şahıslar tarafından plakası ve markası tespit edilemeyen vidanjörler tarafından kimyasal madde boşaltımı olduğu düşünülerek yapılan soruşturma neticesinde olay yerinden numune alındığı ve MOBESE kayıtlarının incelendiği bilgisi verilen iddianamede, görüntülerden tespit edilen çok sayıda vidanjörün de incelemeye alındığı aktarıldı.

İddianamede, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nan raporuna göre, olay yerinden alınan numune örnekleri ile 4 vidanjörden alınan örneklerin uyum gösterdiği kaydedildi.

Şüphelilerden T.Ç, M.A, M.A.A, O.T, R.K. ve M.K'nin 3 ayrı şirketin yetkilileri olduğu, şüpheliler H.K, C.K, M.A. ve E.K'nin söz konusu şirketlere ait vidanjörleri kullanan şoförler olduğu aktarılan iddianamede, mağdur ve müştekilerin doktor raporlarına göre basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaralandıkları ifade edildi.

ÜST SINIRDAN CEZA İSTEMİ

İddianamede, kimsenin öngörülemeyen bir neticeden dolayı sorumlu tutulamayacağı belirtilerek, "Nitekim şüpheliler tarafından böyle bir netice doğabileceği öngörülebilmektedir ve bu nedenle şüphelilerin bilinçli taksirden dolayı sorumlu tutulmaları gerekmektedir. Çok sayıda kişinin suçtan zarar görmesi nedeniyle hakimin yargılama neticesinde alt sınırdan uzaklaşıp, üst sınırdan ceza vermesi arzu edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda 10 şüpheli hakkında, "iştiraken çevreyi kasten kirletmek" ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından 1 yıl 2'şer aydan 6,5'ar yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, mühendis olarak görev yapan E.Ş. hakkında da "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan iddianame, gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheliler, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tuzla'da 25 Aralık 2017'de akşam saatlerinde bazı mahallelerde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulunmuş, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, kokunun kaynağının belirlenmesi için çalışma başlatmıştı.

Yoğun koku şikayetleri üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, incelemeler sonucu söz konusu kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı duyurulmuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, kokuya neden olan atık su hattına kaçak drenaj yapılmasına ilişkin sahaya döküm yaptığı yönünde tespiti bulunan 20'nin üzerinde vidanjörden alınan örneklerin incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporda, 4 vidanjörden alınan örneklerin olay yerinden alınan numunelerle uyuştuğu tespiti yapılmıştı.