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Dövmesi var diye bıçakladılar

Karaman'da dövme yaptığı iş yerinin karşısındaki parkta oturan Barış Aybar, "Vücudunda niye dövme var?" diyen 3 kişi tarafından bacağından bıçaklandı
20 Temmuz 2018 13:55
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Dövmesi var diye bıçakladılar

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre olay, Külhan Mahallesi Nusret Uysal Çocuk Parkı'nda meydana geldi.

Dövmeci Barış Aybar'a, iş yerinin karşısındaki çocuk parkındaki bankta otururken yanına gelen 3 kişi "Vücudunda niye dövme var?" diyerek bıçakla saldırdı.

Sol bacağından iki bıçak darbesi alan Aybar, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Aybar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Doğan Haber Ajansı
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