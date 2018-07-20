Yatağan'daki termik santralden 2'nci üzücü haber

Şahinler Mahallesi Yatağan- Milas Karayolu'nun 3'üncü kilometresindeki Yatağan Termik Santrali'nde, dün saat 10.10'da, raylı sistem olan kömür sevk kanalının çökmesi sonucu işçiler yaralandı.

Olayı gören mesai arkadaşlarının ihbarıyla santrale sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarılan 10 işçi, çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kayıp 2 işçinin bulunması için bölgede, arama köpeğinin de katılımıyla kurtarma çalışması başlatıldı. Dün gece ilk üzücü haber geldi. İşçilerden birinin cesedine ulaşıldı.

Demir yığını çöküntüsü altından çıkartılan işçinin önce, evli ve 1 çocuk babası Sezgin Kılıç olduğu düşünüldü. Ancak otopside ölen kişinin diğer işçi, evli ve 2 çocuk babası Seray Şimşek olduğu görüldü. Ailesi ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı.

Sezgin Kılıç'ın da bulunması için bölgede arama kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü. Bu sabaha karşı Kılıç'ın yeri tespit edildi. Yeri tespit edilen Kılıç'a ulaşıldığında yaşamını yitirdiği belirlendi. Kılıç'ın cesedi ambulansa konulup Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

O ANLAR KAMERADA

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu 10 işçinin yaralandığı, 2 işçinin öldüğü o anların, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı. O anlarda, kömür sevk kanalının bir anda çöktüğü görüldü.

ÖLEN İŞÇİLERDEN BİRİ TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu ölen evli ve 2 çocuk babası Seray Şimşek'in (36) cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemleri sonrası ailesine teslim edildi.

Şimşek'in cenazesi Yatağan'ın kırsal Cazgırlar Mahallesi'ne getirildi. Evinden helallik alınmasının ardından Şimşek'in cenazesi, önce camiye götürülmek istendi. Ancak yoğun katılım nedeniyle caminin avlusu yetersiz kalınca cenaze, Nişanlı Taş Mezarlığı'na götürüldü.

Kılınan cenaze namazın ardından Şimşek, toprağa verildi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla İl Emnilyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Yatağan Belediye Başkanı CHP'li Hasan Haşmetışık, diğer kentlerin ilçe belediye başkanı, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de aralarında yer aldığı yaklaşık 1000-1500 kişi cenazeye katıldı. Cenazede Seray Şimşek'in babası Cemil Şimşek, büyük üzüntü yaşadı. Törenden önce oğlunun tabutunu öpen Cemil Şimşek, ayakta durmakta güçlük çekerken, taziyeleri kabul etti. Ölen işçinin eşi ve annesi, sağlık ekiplerinin gözlemi altında tutulmaları gerekçesiyle evden çıkamadı, cenazeye katılamadı.