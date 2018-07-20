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Erdoğan, Ersoy'a Kültür Bakanlığı'nı şartlı vermiş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Ersoy'a Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı şartlı vermiş
Sabah yazarı Dilek Güngör tatil için gittiği Bodrum'da turizmcilerin yeni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy hakkında endişeli olduklarını yazdı.
Sektörün yüzde 60'ını elinde bulunduran bir tur operatörünün sahibi olan Ersoy'un alacağı kararlarda kendi şirketi ETS'yi düşünerek hareket edip etmeyeceğinin merak edildiğini aktaran Güngör, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ersoy'dan kendi şirketiyle bütün bağlantılarını kesmesini istediğini belirtti.
''Bakan Ersoy da geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu isteğini yerine getirmiş'' diyen Güngör, Ersoy'un şirketi ETS'nin yönetiminden tamamen ayrıldığını yazdı.
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