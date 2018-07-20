1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

EPDK'dan doğalgaz abonelerini ilgilendiren kritik karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), dünkü toplantısında milyonlarca doğalgaz abonesinin ceplerini çok yakından ilgilendiren kritik bir karar aldı. Kurul, ön ödemeli doğalgaz sayaçlarına "metreküp" ya da "kontör" yerine "TL" yüklenmesini kararlaştırdı. Kararın, kısa süre içinde uygulamaya girmesi bekleniyor
20 Temmuz 2018 14:04
Yazdır
EPDK'dan doğalgaz abonelerini ilgilendiren kritik karar

Karar sonrasında bu gruba giren abonelere de sayaçlarında kaç TL yüklü olursa olsun gaz zamları yansıtılacak. Bu aboneler, "kontör" uygulaması döneminde sayaçlarına yükledikleri gazı tüketinceye kadar zamdan etkilenmiyordu.

YENİ UYGULAMA NASIL OLACAK?

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre; abone, sayacına örneğin 100 TL yükledi ve doğalgazın metreküp fiyatı da 1 TL. Yükleme işleminden sonra doğalgaza zam geldi. Diyelim ki doğalgazın metreküp fiyatı 2 TL'ye çıktı. Bu durumda abone, geçerli tarife üzerinden 100 metreküp yerine 50 metreküp gaz kullanacak.

BU UYGULAMAYA NEDEN GEREK GÖRÜLDÜ?

Kaynaklar, doğalgaz dağıtım şirketlerinin ön ödemeli sayaçlara yüklenen gaza gelen zamları üstlenmek zorunda kaldığını belirterek, "Bu dengesiz durumun ortadan kaldırılması hedeflendi. Şehiriçi doğalgaz dağıtım şirketleri, ön ödemeli sayaçlara yüklenen gaz nedeniyle zarar ediyordu. Bu zararın, bir süre sonra diğer aboneleri de etkilemesi söz konusuydu" diye konuştu.

Kaynaklar, ön ödemeli sayaçlarda milyonlarca metreküp gaz bulunduğunu belirterek, "Kazanılmış hak gereği bu sayaçlarda yüklü gaz, gelecek zamlardan etkilenmeyecek. Ön ödemeli sayaç kullanan aboneler, kararın uygulamaya girmesiyle birlikte TL yükleyecek. Fiyat hareketleri doğrudan aboneye yansıtılacak" dedi.

Ankara'da 900 bin dolayında abonede ön ödemeli sayaç bulunuyor. Kütahya'da ve İstanbul'un bir bölümünde de aboneler ön ödemeli doğalgaz kullanıyor. Ankara'da abonelerin sayaçlarında 300 milyon metreküp dolayında gaz bulunuyor.
Habertürk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 538 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tüm memurların hizmet belgeleri e-Devlet'te
20 Temmuz 2018 13:34		 Bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi
20 Temmuz 2018 12:17
Usulsüz ilana dava açıldı
20 Temmuz 2018 12:09		 İmar Barışı'nda başvuru sayısı ve toplanan bedel açıklandı
20 Temmuz 2018 11:55
Generalleri terfi heyecanı sardı
20 Temmuz 2018 09:20		 Çankaya Köşkü ne olacak?
20 Temmuz 2018 09:19
Bedelli askerlikte öğrencilere 'yaz tatili' uygulaması
20 Temmuz 2018 08:20		 Devlette kariyer kapıları sonuna kadar açıldı
20 Temmuz 2018 06:40
Polislere uyarı: Hiçbir cemaate bağlı olmayacaksınız
20 Temmuz 2018 00:19		 Sigara yasağına uymayan işletmelere ceza yağdı
19 Temmuz 2018 19:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanımız yeni ama anlayış eski!
Sendika ve gazete aboneliği, derneğe bağışa dair OHAL Komisyonu kararı
Devlette kariyer kapıları sonuna kadar açıldı
Polislere uyarı: Hiçbir cemaate bağlı olmayacaksınız
MEB Bakanı: Oyunun ortasında kural değişmeyecek
Bedelli askerlikte 28 gün askerlik kaldırılacak mı?
Bedelli askerlik için parası olmayanlara uyarı
İki gazete, polis müdürünün sözlerini manşete taşıdı
Öğretmen performans sistemi uygulanmayacak
Aref ayağa kalkamıyor, yürüyemiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ıslak mendil 1
onunda sana selamı var 1
Lebron James 1
bir erkeğe hediye seçmenin zorluğu 3
Domagoj Vida 3
portakalcicegi2017 4
saçını kalemle topuz yapan kadın 5
transfer borsası 1
arabanın lpg sistemini değiştirmek 4
90 5 de gol yemek 2
SON İLANLAR
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırıkkale belediyesi eleman talebi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam