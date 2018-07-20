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Dünyada 40 milyon modern köle var
Dünya genelinde 40 milyon 300 bin "modern köle" olduğu ve bunun 400 binden fazlasının ABD'de bulunduğunun tahmin edildiği açıklandı. ABD'de her 800 kişiden biri "modern köle" olarak yaşıyor. "Modern köle"lik insan kaçakçılığı, zorla çalıştırma, borç esareti, zorla evlendirme, cinsel istismar ve çocukların satılması olarak tanımlandı
Özgür Yürü Vakfı'nın (Walk Free Foundation) Küresel Kölelik Endeksi Raporu "modern zaman köleliğinin" gelişmiş ülkelerde daha yaygın olduğunu ortaya koydu.
Raporda modern kölelik; "insan kaçakçılığı, zorla çalıştırma, borç esareti, zorla evlendirme, cinsel istismar, çocukların satılması ve istismarı ile köleliğin kendisi" olarak tanımlanıyor.
Gelişmiş ülkelerde modern kölelerin sayısının düşünülenden çok daha yüksek olduğu vurgulanan raporda, ABD'de 403 bin modern köle bulunduğunun öngörüldüğü aktarıldı.
Raporda, ABD'de her 800 kişiden birinin modern köle olarak yaşadığı belirtildi.
Birleşik Krallık'ta ise 136 bin modern köle olduğunun değerlendirildiği ifade edilen raporda, Avustralya ile Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde de modern köle sayısına yönelik tahminlerin arttığı bilgisine yer verildi.
Ayrıca raporda, gelişmiş ülkelerin, hangi çalışma koşullarında üretildiği şüpheli olan milyarlarca dolar değerinde ürün ithal ederek modern köleliğe katkıda bulunduğu kaydedildi.
Rapora göre, "her 10 kişiden birinin zorla çalıştırıldığı" Kuzey Kore'de 2 milyon 600 bin modern köle olduğu değerlendiriliyor.
Bu ülkeyi Eritre, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Afganistan takip ediyor. Hindistan'da ise 2016 yılında 18 milyon 400 bin olan modern kölele sayısının 8 milyona düştüğü ifade ediliyor.
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