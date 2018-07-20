1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Anlaşmalı organik tarımla üreticinin yüzü güldü

Malatya'da, anlaşmalı organik tarıma yönelen kayısı üreticileri hem pazar sıkıntısı çekmiyor hem de kaliteli ürün elde ederek yüksek fiyata satıyor
20 Temmuz 2018 14:15
Yazdır
Anlaşmalı organik tarımla üreticinin yüzü güldü

"Dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da, anlaşmalı organik tarıma yönelen kayısı üreticileri hem pazar sıkıntısı çekmiyor hem de kaliteli ürün elde ederek daha yüksek fiyata satıyor.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından 8 milyonuna sahip Malatya'da, yaklaşık 50 bin aile geçimini buradan sağlıyor. Anlaşmalı organik tarım yapan çiftçiler ise pazar sıkıntısı yaşamadan ürünlerini yüksek fiyata satmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte bazı üreticilerin şirketlerle anlaşarak organik tarım yaptığını, bazılarının ise Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinin koordinesinde faaliyet gösterdiğini söyledi.

Organik tarımın kentte son yıllarda yaygınlaşmaya başladığına işaret eden Solmaz, şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne kayıtlı bin 65 çiftçi var, bunlar 9 bin dekarda organik tarım yapıyor. Yeşilyurt ilçesinde ise organik tarım yapan 153 üretici bulunuyor. İhracatçı firmalarla anlaşarak organik tarım yapan üreticiler de var, bu üreticilerin sayısı kesin olarak bilinmiyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne kayıtlı organik tarım üreticileri, kendi çabalarıyla ürünlerini pazarlıyor. Ancak, şirketlerle çalışanlar bu konuda pazar sıkıntısı çekmiyor."

İlaç kalıntısı yoksa kayısının parası ödeniyor

Girmana Mahallesi'nde yaşayan Oktay ailesi de anlaşmalı organik tarımla üretim yapan çiftçiler arasında yer alıyor.

Yaklaşık 8 yıl önce anlaşmalı organik tarıma geçen aile, bu sayede hem pazar sıkıntısı çekmiyor hem kaliteli ürün elde ediyor hem de ürünlerini daha yüksek fiyata satıyor.

Kayısı üreticisi Kaya Oktay, ilçede anlaşmalı organik tarımın daha önce de yapıldığını, kendisinin de çevre köylerden görerek anlaşmalı organik tarıma başladığını anlattı.

Oktay, yaklaşık 8 yıl önce anlaşmalı organik tarım yapmaya başladıklarını belirterek, "Anlaşmalı olduğumuz firmaya gün kurusu kayısı üretiyoruz. Firmanın bize önerdiği kimyasal olmayan ilaçları kullanıyoruz. Hasat bittikten sonra kasalara doldurduğumuz gün kurusu kayısıları bizden alarak, tırlarla götürüyorlar. Daha sonra firma kayısıların analizini yapıyor. İlaç kalıntısı yoksa kayısının parasını ödüyor." diye konuştu.

"Pazarlama sıkıntımız olmuyor"

Anlaşmalı üreticiliğin avantajlarının bulunduğuna işaret eden Kaya Oktay, şöyle devam etti:

"Anlaşmalı üretim yaptığımız için pazarlama sıkıntımız olmuyor. Öyle kayısıyı pazara götür, getir de yok. Piyasadaki kayısıya göre yüze 10 ile 20 arasında daha yüksek fiyata satıyoruz, böyle bir rahatlığı var. Geçen yıl piyasada kilogramı 6 lira olan gün kurusu kayısıyı, biz 10 liraya kadar da sattık. Bu yıl bekletimiz yüksek, ürünümüz hasat mevsiminde 11-12 liradan alıcı bulmaya başladı. Kilogram fiyatının 14-15 liraya yükseleceğini tahmin ediyoruz."

Kayısı üretici Ergül Oktay de anlaşmalı organik tarım yaptıklarını, anlaşmalı oldukları firmanın önerdiği ilaçları kullandıklarını belirtti.

Oktay, "Firma ilaç kalıntısı varsa kayısıyı geri gönderiyor, yoksa paramızı ödüyor. Ayrıca gün kurusu kurutma yaptığımız için kükürtleme işlemi yapmıyoruz. Böylece işçilik maliyetleri de düşüyor. Organik olduğu için çekirdeğini de iyi fiyata satıyoruz. Geçen yıl gün kurusu çekirdeğin kilogram fiyatı 2 liraydı, bizimki organik olduğu için 4 liraya sattık." dedi.

Orhan Yoldaş
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,067 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
20 bin ithal angus Samsun Limanı'na ulaştı
20 Temmuz 2018 14:39		 'Bankacılık sektörü bedelli askerlik için uygun koşullarda destek sağlayacak'
20 Temmuz 2018 12:08
Esnafın 'bedelli' beklentisi
20 Temmuz 2018 11:40		 TİM Başkanı'ndan ihracat ile ilgili sevindiren açıklama
20 Temmuz 2018 11:29
Kurulan şirket sayısı azaldı
20 Temmuz 2018 10:20		 ABD-AB ticaret savaşı son sürat devam ediyor
20 Temmuz 2018 08:10
Akaryakıtta sabit fiyatın maliyeti 1.2 milyar TL
20 Temmuz 2018 07:30		 Trump: Faizlerin yukarı çıkması hoşuma gitmiyor
19 Temmuz 2018 23:17
IMF'den Avro Bölgesi değerlendirmesi
19 Temmuz 2018 21:54		 OHAL'in kalkmasıyla doğu kalkınacak
19 Temmuz 2018 19:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanımız yeni ama anlayış eski!
Sendika ve gazete aboneliği, derneğe bağışa dair OHAL Komisyonu kararı
MEB Bakanı: Oyunun ortasında kural değişmeyecek
Devlette kariyer kapıları sonuna kadar açıldı
Polislere uyarı: Hiçbir cemaate bağlı olmayacaksınız
Tüm memurların hizmet belgeleri e-Devlet'te
Polis memuru, kızına cinsel istismardan tutuklandı
Bedelli askerlik için parası olmayanlara uyarı
Bedelli askerlikte 28 gün askerlik kaldırılacak mı?
İki gazete, polis müdürünün sözlerini manşete taşıdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şarkı paylaşmak 7
stajyer 3
hayırlı cumalar 1
işi inada bindirmek 4
karşıtların birliği 4
arda turan 1
nar ağacı 1
Ekonomik bunalım 3
saf çıkarcı eğilim 2
AK PARTİ 2
SON İLANLAR
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam