Anlaşmalı organik tarımla üreticinin yüzü güldü

"Dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da, anlaşmalı organik tarıma yönelen kayısı üreticileri hem pazar sıkıntısı çekmiyor hem de kaliteli ürün elde ederek daha yüksek fiyata satıyor.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından 8 milyonuna sahip Malatya'da, yaklaşık 50 bin aile geçimini buradan sağlıyor. Anlaşmalı organik tarım yapan çiftçiler ise pazar sıkıntısı yaşamadan ürünlerini yüksek fiyata satmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte bazı üreticilerin şirketlerle anlaşarak organik tarım yaptığını, bazılarının ise Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinin koordinesinde faaliyet gösterdiğini söyledi.

Organik tarımın kentte son yıllarda yaygınlaşmaya başladığına işaret eden Solmaz, şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne kayıtlı bin 65 çiftçi var, bunlar 9 bin dekarda organik tarım yapıyor. Yeşilyurt ilçesinde ise organik tarım yapan 153 üretici bulunuyor. İhracatçı firmalarla anlaşarak organik tarım yapan üreticiler de var, bu üreticilerin sayısı kesin olarak bilinmiyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne kayıtlı organik tarım üreticileri, kendi çabalarıyla ürünlerini pazarlıyor. Ancak, şirketlerle çalışanlar bu konuda pazar sıkıntısı çekmiyor."

İlaç kalıntısı yoksa kayısının parası ödeniyor

Girmana Mahallesi'nde yaşayan Oktay ailesi de anlaşmalı organik tarımla üretim yapan çiftçiler arasında yer alıyor.

Yaklaşık 8 yıl önce anlaşmalı organik tarıma geçen aile, bu sayede hem pazar sıkıntısı çekmiyor hem kaliteli ürün elde ediyor hem de ürünlerini daha yüksek fiyata satıyor.

Kayısı üreticisi Kaya Oktay, ilçede anlaşmalı organik tarımın daha önce de yapıldığını, kendisinin de çevre köylerden görerek anlaşmalı organik tarıma başladığını anlattı.

Oktay, yaklaşık 8 yıl önce anlaşmalı organik tarım yapmaya başladıklarını belirterek, "Anlaşmalı olduğumuz firmaya gün kurusu kayısı üretiyoruz. Firmanın bize önerdiği kimyasal olmayan ilaçları kullanıyoruz. Hasat bittikten sonra kasalara doldurduğumuz gün kurusu kayısıları bizden alarak, tırlarla götürüyorlar. Daha sonra firma kayısıların analizini yapıyor. İlaç kalıntısı yoksa kayısının parasını ödüyor." diye konuştu.

"Pazarlama sıkıntımız olmuyor"

Anlaşmalı üreticiliğin avantajlarının bulunduğuna işaret eden Kaya Oktay, şöyle devam etti:

"Anlaşmalı üretim yaptığımız için pazarlama sıkıntımız olmuyor. Öyle kayısıyı pazara götür, getir de yok. Piyasadaki kayısıya göre yüze 10 ile 20 arasında daha yüksek fiyata satıyoruz, böyle bir rahatlığı var. Geçen yıl piyasada kilogramı 6 lira olan gün kurusu kayısıyı, biz 10 liraya kadar da sattık. Bu yıl bekletimiz yüksek, ürünümüz hasat mevsiminde 11-12 liradan alıcı bulmaya başladı. Kilogram fiyatının 14-15 liraya yükseleceğini tahmin ediyoruz."

Kayısı üretici Ergül Oktay de anlaşmalı organik tarım yaptıklarını, anlaşmalı oldukları firmanın önerdiği ilaçları kullandıklarını belirtti.

Oktay, "Firma ilaç kalıntısı varsa kayısıyı geri gönderiyor, yoksa paramızı ödüyor. Ayrıca gün kurusu kurutma yaptığımız için kükürtleme işlemi yapmıyoruz. Böylece işçilik maliyetleri de düşüyor. Organik olduğu için çekirdeğini de iyi fiyata satıyoruz. Geçen yıl gün kurusu çekirdeğin kilogram fiyatı 2 liraydı, bizimki organik olduğu için 4 liraya sattık." dedi.

Orhan Yoldaş