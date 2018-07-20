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Türkiye ile Hollanda arasında yeni adım

Türkiye-Hollanda ilişkilerinin normalleştirilmesi kararı alındı. Türkiye ve Hollanda karşılıklı olarak büyükelçi atayacak
20 Temmuz 2018 14:29
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Türkiye ile Hollanda arasında yeni adım

Anadolu Ajansı, Türkiye ile Hollanda'nın ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı aldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye ve Hollanda'nın ilişkileri normalleştirme kararı aldığını söyledi.

Türkiye ve hollanda karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı aldı.

HOLLANDA DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders'in bu yılın ikinci yarısında Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.
Memurlar.Net
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