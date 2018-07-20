|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
20 bin ithal angus Samsun Limanı'na ulaştı
Angusların bulunduğu gemiden yayılan kötü kokudan etkilenen vatandaşlar soruna çare bulunmasını istedi
Uruguay'dan ithal edilen 20 bin angus cinsi büyükbaş hayvan, deniz yoluyla Samsun'a getirildi.
Samsun Limanı'na yanaşan Ocean Shearer adı geminin taşıdığı 20 bin angusun boşaltılmasına başlandı.
Tırlarla Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerindeki illere gönderilecek angusların gemiden indirilmesinin pazartesi gününe kadar devam edeceği öğrenildi.
Öte yandan gemiden yayılan kötü koku, sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde etkili oldu.
Vatandaşlar, gemilerle getirilen büyükbaş hayvanlardan kaynaklanan kötü kokunun her seferinde etkili olduğunu belirterek, yetkililerin bu duruma çare bulmalarını istedi.
Bu haber 2,693 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI