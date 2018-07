Seçimden sonra yapılan ilk anket... İşte partilerin oy oranları

Bu çalışma MAK DANIŞMANLIK tarafından 14 - 19 Temmuz 2018 tarihinde 30 BÜYÜKŞEHİR ve 15 il, 112 ilçede (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, SİNOP, DÜZCE, KARAMAN, KIRIKKALE, GÜMÜŞHANE, ELAZIG, SİVAS, BİLECİK, YOZGAT, AMASYA, ISPARTA, BİNGÖL, MUŞ, AĞRI, KARS) 2990 kişi ile Türkiye seçmen sayısının il bazlı dağılımında seçmenin yirmi binde biri ile) YÜZYÜZE görüşmelerle yapılmıştır.Toplumların huzur ve mutluluğu yarınlarındaki beklentileriyle doğrudan ilgilidir. Bu anlamda bir mukayese parametresi olarak da parlamenter sistemle yeni geçiş yaptığımız Cumhuriyet Hükümet sisteminden beklentileri karşılaştırmak gerekiyordu. Bizde yeni sistemin inşa edildiği bu ilk ayında Türkiye toplumunun özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden beklenti ve umutlarını genel bir değerlendirme ile öğrenmek istedik. Aldığımız cevap toplumun çoğunluğunun yarınlardan düne göre daha umutlu olduğunu gösterirken, endişe ve umutsuzluğunda azımsanmayacak oranda olduğunu gösteriyor.Yarın bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? MAK Danışmanlık olarak her ay yaptığımız araştırmaların aylık trend belirleme sorusu olup toplumun siyasi eğilimlerini tespit etmek amaçlı bu soruya verilen cevaplar 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarına son derece yakın çıkmaktadır.Kurulduğu günden bu yana her seçim öncesinde topluma vaat ettiği seçim vaatlerini büyük oranda yerine getirmiş olması bu partiye oy vermeyen vatandaşların bir kısmının bile bu vaatleri yerine getireceği konusunda hükümete güven duymasını sağlamıştır. Zaten hükümet güven oyu alır almaz bu vaatlerden en önemlilerini çözme konusunda somut adımlar atmış durumdadır.Bu soru araştırmaya katılan tüm katılımcılara değil 24 Haziran'da Ak Parti'ye oy verdim diyen 1270 seçmene soruldu.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle kurulan hükümetin başarılı olacağını düşünüyor musunuz? Ülkemiz seçmenlerinin 24 Haziran'da % 52,59 luk bir seçmen kitlesinin oyuyla Cumhurbaşkanlığına seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu hükümete destek daha şimdiden oy verenlerden daha fazladır. Kararsızların matematiksel dağılımında çıkan sonuç rekor destek demektir. Genel itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanınca ülkemizin kendi alanlarında uzman kişilerinden oluşturduğu kabine vatandaştan güvenoyu almış görülmektedir.Türkiye'de bir iktidar sorunu değil bu güçlü iktidara alternatif olabilecek muhalefet sorunu olduğu görülmektedir.Türkiye'de toplumun her kesimi negatif algı oluşturulduğuna inanıyor.Algı oluşturma vasıtaları arasında yazılı, görsel ve sosyal medya şüphesiz ilk sırada gelmektedir. Ülkemizde negatif algıya hedef kurum ve kişiler incelendiğinde onları hedef alan çevreleri de tespit etmek çok zor olmasa gerektir. Bu noktada asıl ilginç olan tüm bu algı oluşturmalar toplumun gözü önünde yapılmakta ve toplum bu algıyı görmektedir. İşte bundan dolayıdır ki bu algılara rağmen seçim gibi toplumsal kritik kararlarda vatandaş tercihini bu negatif algıya göre değil kendi vicdanına göre yapmaktadır.Toplumun hemen her kesiminin yakından izlediği ana muhalefet partisi CHP nin genel başkan değişikliği tartışmasını dışardan gözlemleyen vatandaş bu değişikliğin büyük oranda gerçekleşeceğine inanıyor. Ancak bu toplumsal değerlendirme parti delegesinde nasıl karşılık bulur bunu elbette olası bir CHP kongresinin dışında görebilme şansımız yok. Ancak toplum bu değişikliğin gerçekleşeceğine inanıyor.CHP de bir Genel Başkan Değişikliği Olursa; CHP nin önümüzdeki ilk seçimde iktidar olabilecek oyu alabileceğini düşünüyor musunuz? Sorusuna CHP ye oy veren seçmenlerin yaklaşık yarısı dahil toplum inanmıyor. Gerçekte siyaset; hayallerinize inanmak inandığınız hayallerinizi topluma inandırma sanatıdır. Bu durumda toplumsal anlamda CHP nin önümüzdeki seçimde lideri değişse dahi iktidarına toplum inanmamaktadır.Her ay sorduğumuz ülkenin en önemli gündemini belirlemeye yönelik trend sorumuza farklı bir ifadeyle cevap aradık. Aldığımız cevaplar çok da şaşırtıcı değil. Ekonomik sorunlar her dönemde olduğu gibi bu dönemde de ilk üçte yer alıyor. Zira teröre karşı güçlü siyasi irade ile yapılan başarılı operasyonlar sayesinde terör aylar sonra toplumun ilk üç gündem konusunun gerisinde kalmıştır.Toplumda "Adnan Hocacılar" olarak bilinen yapıya yönelik operasyonu destekliyor musunuz? Sorusuna toplum bu yapının dış bağlantılı, ahlaki ve dini yozlaşmaya sebep olduğu gerekçeleriyle geç bile kalındığına inananarak kuvvetli destek vermektedir.