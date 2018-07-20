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Elazığ'da 1 terörist teslim oldu

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
20 Temmuz 2018 14:51
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Elazığ'da 1 terörist teslim oldu

Elazığ'da terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist ilçedeki Üçocak Beldesi Jandarma Karakoluna teslim oldu.

Teröristin yaklaşık bir hafta önce örgütten kaçtığı, ilçe kırsalında saklandıktan sonra jandarmayla irtibata geçtiği ve güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu silahsız teslim olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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