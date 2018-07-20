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Bartın'da minibüs devrildi: 8 yaralı
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
Edinilen bilgiye göre, Kurucaşile'den Bartın istikametine giden İsmail Eser yönetimindeki 74 M 1549 plakalı minibüs, iddiaya göre freninin boşalması sonucu Meydan köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü Eser ile araçta yolcu olarak bulunan 7 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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