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Bartın'da minibüs devrildi: 8 yaralı

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
20 Temmuz 2018 15:00
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Bartın'da minibüs devrildi: 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kurucaşile'den Bartın istikametine giden İsmail Eser yönetimindeki 74 M 1549 plakalı minibüs, iddiaya göre freninin boşalması sonucu Meydan köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü Eser ile araçta yolcu olarak bulunan 7 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı
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