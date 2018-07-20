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Yargıtay'dan Enis Berberoğlu kararı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durması istemini reddetti
20 Temmuz 2018 15:19
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Yargıtay'dan Enis Berberoğlu kararı


MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanmasına bağlı olarak CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan yargılandıkları dava ile ilgili olarak

Berberoğlu'nun avukatları, yeniden milletvekili seçilen ve Anayasal dokunulmazlık kazanan müvekkilleri yönünden davanın durdurulmasını talep etmişti.

Yargıtay, durdurma talebini kararı bağlarken, istemi reddetti.
Memurlar.Net
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