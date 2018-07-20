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Yargıtay'dan Enis Berberoğlu kararı
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durması istemini reddetti
Berberoğlu'nun avukatları, yeniden milletvekili seçilen ve Anayasal dokunulmazlık kazanan müvekkilleri yönünden davanın durdurulmasını talep etmişti.
Yargıtay, durdurma talebini kararı bağlarken, istemi reddetti.
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